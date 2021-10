Hein Vanhaezebrouck défend Laurent Depoitre: "Avancer étape par étape"

Le coach des Buffalos veut retenir le positif avec Laurent Depoitre.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Laurent Depoitre a eu assez d'occasions, contre Eupen, pour marquer un triplé. Cependant, il n'a marqué qu'à une seule reprise. Assez pour satisfaire son coach.

"Le positif, c'est que malgré la pression il s'est créé des occasions et il a marqué. La dernière fois qu'il a trouvé le chemin des filets, c'était avant que je revienne. il a aussi beaucoup travaillé pour l'équipe. La prochaine étape avec lui, ce sera d'être plus efficace mais cela ne me tracasse pas. Il a été décisif et c'est positif pour lui et pour le club".

Une belle marque de confiance de la part d'un coach qui a à sa disposition 6 ou 7 attaquants et qui doit donc faire des choix. A Laurent Depoitre de montrer maintenant qu'il ne devra plus attendre plusieurs semaines avant de marquer.