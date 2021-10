Bologne et Théate, à neuf, craquent en fin de match face à l'AC Milan

Match fou entre Bologne et l'AC Milan ce samedi soir en Serie A, avec Arthur Théate dans le onze.

Bologne, solide 8e, recevait l'AC Milan et Arthur Théate était titulaire pour l'occasion ce samedi. Dès la 16e, Milan prenait cependant l'ascendant via Rafael Leao sur un assist d'Ibrahimovic, et la situation se compliquait quand Bologne était réduit à 10 à la 20e minute de jeu quand Soumaoro était expulsé. Calabria en profitait à la 35e pour faire le break.

En seconde période, Zlatan Ibrahimovic trouvait le chemin de ... ses propres filets, réduisant le score à la 49e, et Barrow faisait même 2-2 quelques minutes plus tard (52e). Mais Bologne se compliquait encore la tâche en se retrouvant à ... neuf, Soriano étant expulsé à la 58e, et l'AC Milan fera alors la différence à la 84e via Bennacer (2-3), puis à la 90e via l'inévitable Zlatan Ibrahimovic pour son deuxième but de la saison. Alexis Saelemaekers, lui, était monté à la pause pour les Lombards.