Marseille et Paris se quittent dos à dos

Dans une rencontre à forte tension, Marseille et Paris n'ont pas débloqué le marquoir.

Score nul et vierge entre Marseille et Paris ce dimanche soir. Après les buts annulés de Luan Peres et Arkadiusz Milik, Archraf Hakimi s'est vu renvoyé au vestiaire peu avant l'heure de jeu.

Dans un match à forte tension et où un supporter est monté sur le terrain pour se rendre vers Lionel Messi, les deux équipes n'ont donc pas réussi à se départager.

Au classement, Paris garde la tête avec sept points d'avance sur Lens. Marseille est quatrième.