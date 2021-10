🎥 Coupe d'Allemagne : doublé de Thorgan Hazard qui qualifie Dortmund, ça passe pour Boyata et le Hertha, Belfodil et Bruun Larsen buteurs

Place Ă la DFB Pokal ce soir avec plusieurs formations de Bundesliga et plusieurs Belges.

Borussia Dortmund - Ingolstadt

Titulaires, Axel Witsel et Thomas Meunier ont participé à la qualification du Borussia face à la lanterne rouge de Bundesliga 2. Mais c'est surtout Thorgan Hazard qui s'est illustré avec un doublé qui qualifie Dortmund. Le Diable avait pourtant débuté sur le banc, avant de remplacer Meunier et d'ouvrir le score une minute plus tard (72e). Le Belge a remis le couvert dix minutes après pour fixer le score final à 2-0.

Preußen Münster - Hertha Berlin

Dedryck Boyata (titulaire) et le Hertha ont évité le piège du déplacement à Preußen Münster. La formation de Bundesliga s'est imposée grâce aux buts de Jovetic (3e), Belfodil (79e) et Richter (89e), malgré l'égalisation de Deters avant la pause (41e).

Babelsberg - RB Leipzig

Un petit but de Szoboszlai (45e) permet au RB Leipzig de poursuivre sa route en DFB Pokal.

Munich 1860 - Schalke 04

Buteur très tôt dans la partie (5e), Stefan Lex et Munich 1860 s'offrent le scalp de Schalke 04, qui passe à la trappe.

Hoffenheim - Holstein Kiel

Hoffenheim n'a fait qu'une bouchée du pensionnaire de Bundesliga 2, grâce notamment à deux auto-goals de van den Bergh (3e) et Wahl (31e). Les autres buts ont été inscrits par Stiller (59e), Dabbur (72e) et une vieille connaissance Bruun Larsen (84e). Neumann sauvait l'honneur pour les visiteurs.