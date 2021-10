Christian Brüls absent, en conflit avec Bernd Hollerbach ?

Pas de Christian Brüls sur la feuille de match à OHL, une surprise au vu de sa forme des dernières semaines. Bernd Hollerbach avait une explication à ce sujet.

Alors qu'il se dit que Christian Brüls et Bernd Hollerbach auraient été en conflit à l'entraînement, l'Allemand a donné une autre explication : le match de Coupe contre Seraing. "Nous avons une "semaine anglaise" et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire tourner", affirmait-il en conférence de presse. Un drôle de choix, la Coupe étant difficilement considérable comme une priorité pour le STVV et Brüls en étant l'un des meilleurs hommes.

"Je ne dirai rien de plus. Nous n'avons pas perdu parce que Brüls n'était pas là. Nous étions trop naïfs en défense. Offensivement, j'ai vu de bonnes choses, notamment chez Hara", estime Hollerbach.