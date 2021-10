Laurent Henkinet, n°2 du Standard mais épanoui : "La relation avec Arnaud est excellente"

Laurent Henkinet était titulaire ce mardi en Croky Cup sur la pelouse de l'Excel Mouscron et même s'il n'a pas eu grand chose à faire, il restait très heureux d'avoir pu retrouver les terrains.

C'était son premier match cette saison, et son premier depuis le 14 février dernier : la saison passée, Laurent Henkinet (29 ans) n'avait même pas reçu de temps de jeu en Croky Cup, à l'exception des 8es de finale, et était donc très certainement soulagé de voir que Luka Elsner lui accordait sa confiance pour ce 16e de finale à Mouscron. "J'étais très heureux que le coach me fasse confiance. Je continuerai à travailler à l'avenir pour être prêt quand on fera appel à moi", entame le n°2 du Standard après la rencontre.

Un "cadeau" de Luka Elsner ? Non, assure-t-il

"Je ne dirai pas que j'ai eu "peur" de ne pas jouer, mais on sait bien que la saison passée, Arnaud (Bodart) avait tout joué, que ce soit la Coupe d'Europe, la Coupe ou le championnat. Cette saison, il n'y a même pas de Coupe d'Europe donc ça n'aurait pas non plus été illogique que je ne joue pas ce match", souligne Henkinet. "Mais le coach m'a dit que le staff était très content, que je travaillais dur et méritais ce match. Je suis content qu'ils le remarquent. Ce n'est pas un cadeau qui m'est fait et ce n'est pas une garantie que je joue les matchs suivants".

Laurent Henkinet travaillait jusque là sa forme dans l'ombre, en réserve et en matchs amicaux. "Ce n'est pas la même intensité ni les mêmes sensations qu'un match officiel. Ca fait plaisir. Je ne suis pas dans l'optique de marquer des points, je veux juste faire mon boulot tous les jours à l'entraînement, et être présent quand on fait appel à moi", continue le portier, qui avait été gêné par une pubalgie aujourd'hui totalement guérie. En son absence, Mathieu Epolo a joué le rôle de n°2 : "On a la chance d'avoir de jeunes gardiens de talent au Standard, il a bien répondu présent quand je n'étais pas là. Maintenant, je suis revenu et je m'entraîne bien donc je fais tout pour rester le n°2".

Arnaud Bodart est venu m'annoncer que je jouerais ce match

Les opportunités derrière un gardien comme Arnaud Bodart, capitaine et impeccable cette saison, sont naturellement peu nombreuses, ce qui peut aussi "faciliter" la tâche d'un n°2 pour lequel la hiérarchie est claire. "Ca dépend comment on le voit, ça peut être vu comme facile mais aussi compliqué parce qu'il y a la perfection devant, donc quand je joue, je dois assumer (sourire). Mais avec Arnaud, il y a une belle entente, on se booste respectivement. C'est lui qui est venu m'annoncer que je jouerais, il m'a dit que je le méritais", explique Henkinet.

"C'est top qu'il y ait une telle entente entre nous, ce n'est que comme ça qu'on peut avancer. Arnaud a de l'importance par ses prestations, il a été choisi comme capitaine désormais et a le respect de tous par ses prestations. On s'amuse bien à l'entraînement, c'est très positif". Ce qui n'empêche pas Laurent Henkinet d'espérer jouer la suite de la Coupe, mais ... "Je n'y pense même pas, c'est au match par match. Je le répète, il n'y a aucune garantie, je travaillerai pour que ce soit le cas".