Rashford sort du silence après la déroute face à Liverpool

Manchester United a pris une grosse claque face à Liverpool lors de la dernière journée de championnat.

Sur son terrain d’Old Trafford, Manchester United a connu l’une de ses plus grandes humiliations des dernières années en perdant contre Liverpool (0-5) dimanche en Premier League. Un match qui a plongé les Red Devils dans le chaos et l’attaquant Marcus Rashford (23 ans, 3 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison) dans l’embarras.

"Je ne peux pas mentir, vous n'avez pas entendu parler de moi ici parce qu'en tant que fan de United, je ne savais pas vraiment quoi dire après dimanche. J'étais embarrassé. Je suis embarrassé. Nos fans sont tout et vous ne méritez pas cela. Nous travaillons dur pour essayer de réparer cela. Nous devons nous racheter", a promis l’international anglais mercredi soir, par le biais de tweets.

L'opération rachat des Mancuniens commencera ce samedi (18h30) en Premier League avec un déplacement sur la pelouse de Tottenham. Avant une semaine périlleuse marquée par la réception de l'Atalanta Bergame en Ligue des Champions et le derby contre Manchester City en championnat.