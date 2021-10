Premier League : Liverpool cale contre Brighton avec un Trossard buteur, Manchester City surpris contre Crystal Palace

Reds et Cityzens n'étaient pas à la fête aujourd'hui. Tout profit pour Chelsea qui, grâce à sa victoire à Newcastle, est seul en tête en Premier League.

La 10e journée de Premier League a réservé bien des surprises ce samedi. A domicile, Liverpool a calé contre Brighton. Les Reds ont concédé le match nul 2-2 alors qu'ils menaient 2-0 après 25 minutes grâce à Henderson et Mané. Mwepu s'était chargé de réduire l'écart à la 44e avant que Leandro Trossard ne fasse 2-2 à la 65e. Le Diable Rouge a livré une très belle prestation et a joué les 90 minutes.

De leur côté, Kevin De Bruyne et Manchester City se sont faits surprendre 0-2 du côté de Crystal Palace. Zaha et Gallagher se sont chargés d'inscrire les deux buts pour les Eagles. De Bruyne a cédé sa place à l'heure de jeu alors que Benteke est monté à la 65e minute.

Chelsea a profité du faux pas de ses concurrents en s'imposant 0-3 du côté de Newcastle. Les Blues, orphelins d'un Lukaku blessé, ont dû attendre la dernière demi-heure et un doublé de James et de Jorginho pour s'assurer la victoire et s'emparer de la tête du classement avec 25 unités. Liverpool compte désormais 22 points à la deuxième place, suivi par City et ses 20 points.

Les autres résultats de l'après-midi :

Burnley 3-1 Brentford

Watford 0-1 Southampton