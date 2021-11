Un nouveau venu dans la sélection anglaise

Durant cette trêve internationale, l'Angleterre croisera le fer avec l'Albanie (12 novembre) et Saint-Marin (15 novembre) dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022.

Gareth Southgate a offert sa première convocation à Emile Smith Rowe (21 ans) avec l'équipe A des Three Lions. L'élément offensif des Gunners, très en vue depuis le début de la saison (5 buts et 2 passes décisives en 13 apparitions toutes compétitions confondues), vient pallier plusieurs absences parmi la liste des 25 joueurs des Three Lions.

La Fédération Anglaise de Football (FA) a en effet précisé que Marcus Rashford resterait avec Manchester United pour poursuivre son processus de remise en forme tandis que James Ward-Prowse, malade, a déclaré forfait. Mason Mount, opéré des dents, voit lui son arrivée avec les Three Lions retardée, tout comme Luke Shaw, qui suit le protocole commotion cérébral en vigueur de l'autre côté de la Manche. Emile Smith Rowe, qui avait initialement été appelé, comme à l'accoutumée, avec les Espoirs, va donc découvrir un nouveau monde et rejoindre ses partenaires en club Aaron Ramsdale et Bukayo Saka en sélection.