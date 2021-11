Amadou Onana: "Martinez sait que j'ai le Qatar en tête"

Il est capitaine des Diablotins et est de plus en plus mis en avant avec Lille, le champion de France. Amadou Onana est ambitieux et a déjà convaincu Roberto Martinez.

"La première fois, il est venu lui-même vers moi. Il m'a appelé pour me dire qu'il était disponible quand j'avais besoin de conseils. Il m'a dit que j'avais le devoir d'être ambitieux", raconte Onana dans S/V Magazine . "C'était bien, parce que je lui ai dit que j'avais le Qatar en tête. Je travaille pour ça." Martinez le surveille de près. Le milieu de terrain défensif de 20 ans devra bientôt passer au cap supérieur. "Mon objectif ultime est de rejoindre l'équipe A. A partir de là, tout va bien. C'est rassurant quand l'entraîneur national mentionne votre nom, ce qui signifie que vous vous rapprochez de votre objectif."