Jack Wilshere: "Eden Hazard adorerait jouer sous les ordres d'Eddie Howe"

Newcastle a choisi Eddie Howe pour assurer sa destinée. Un entraîneur qui conviendrait à merveille à... Eden Hazard selon Jack Wilshere.

Alors qu'il traverse des moments difficiles à Madrid, Eden Hazard fait l'objet de nombreuses rumeurs en Angleterre. Certains l'envoient à Chelsea, où il jouit d'une grosse cote de popularité. D'autres, à Newcastle, un 'nouveau riche' qui va délier les cordons de la bourse pour se renfocrer au cours des prochains mercatos.

Une bonne option pour le Brainois? C'est l'avis de Jack Wislhere. "Eden est un joueur du tout haut niveau et je pense qu'il adorerait joueur sous les ordres d'un entraîneur comme Eddie Howe. C'est le genre de coach pour qui tu as envie de te batte et j'en ai fait l'expérience", explique celui qui a découvert le nouveau T1 de Newcastle à Bournemouth.

Après avoir effectué la majeure partie de sa carrière à Arsenal, Jack Wilshere est passé à deux reprises par Bournemouth, où Eddie Howe a été le T1 de 2012 à 2020. "Ce n'était pas facile pour moi, parce que j'arrivais d'Arsenal dans une équipe formée de joueurs qui avaient franchi les paliers ensemble depuis la League One, mais Eddie Howe a fait en sorte que je sois bien accueilli et bien intégré."