Uli Hoeness se lâche sur le PSG : "Leur argent de merde ne suffit pas, ils n'ont rien gagné"

Le président d'honneur du Bayern Munich, Uli Hoeness, s'est laissé aller à des commentaires très virulents à l'encontre du Paris Saint-Germain et de Manchester City.

Dans un podcast personnel intitulé "Hoeness 11", Uli Hoeness, président d'honneur du Bayern Munich et champion du monde 1974, s'est lâché à l'encontre du PSG et de Manchester City. "Votre argent de merde ne suffit pas", lance-t-il au sujet des deux clubs. "Jusqu'à maintenant, ces deux clubs n'ont rien gagné du tout. Rien du tout! Et ça doit être notre but. Nous gagnerons encore contre eux de temps en temps et chaque fois, ça me réjouit fortement".

Hoeness s'en est même pris ad hominem au président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi : "Je ne sais pas s'il aime le football. La différence entre lui et moi, c'est que j'ai dû travailler pour obtenir mon argent alors que lui n'a qu'à le demander. S'il veut un joueur, il n'a qu'à aller trouver son émir", lâche le Bavarois, légende du Bayern Munich. "Ce qui se passe à Paris n'est pas mon univers, c'est de la planification sur un an. Je vois les choses d'un point de vue économique, pas pour qu'on me félicite pendant un ou deux ans".