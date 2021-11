🎥 Première titularisation, premier but; Ignace Van Der Brempt a aussi régalé avec les Diablotins

Comme Michel Ange Balikwisha, Ignace Van Der Brempt était titulaire pour la première fois avec l'équipe nationale U21, et comme l'ailier de l'Antwerp, il en a profité pour inscrire son premier but: sur penalty, le jeune Brugeois a rassuré la Belgique dans le temps additionnel.

Au-delà de ça, Ignace Van Der Brempt, très actif et entreprenant dès le début du match, a disputé une excellente rencontre. Un concurrent de choix pour Hugo Siquet, qui était titulaire sur le flanc droit des Diablotins lors de trois des quatre premiers matchs de la campagne.

