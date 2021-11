Le frère de Mario Balotelli monte au créneau : "Je ne comprends pas comment on peut ne pas l'appeler"

Selon son frère, Super Mario mériterait d'être appelé avec la Nazionale.

En partageant l'enjeu hier soir contre l'Irlande du Nord (0-0), la Squadra Azzura n'est pas parvenue à se qualifier directement pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar et devra passer par les barrages.

Un échec surprenant pour l'équipe championne d'Europe 2021, qui a laissé entrevoir de grosses faiblesses au niveau de l'animation offensive. Dans un dispositif sans numéro 9, les Italiens n'ont pas parvenu à trouver la faille dans une défense irlandaise compacte et bien organisée. Les montées de Gianluca Scamacca et Andrea Belotti n'y auront rien changé.

Selon Enock Balotelli, la solution pourrait venir de son frère, prêté à l'Adana Demirspor (Turquie) par le club de Série B italienne de Monza.

"Je ne comprends pas comment on peut ne pas l'appeler. Il n'a peut-être pas été très bon avec les clubs, mais quand il joue avec l'Italie, il se transforme. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je ne comprends pas pourquoi il a été mis sur la touche si tôt", a-t-il déclaré pour Notizie.com.

"On ne regarde pas ce que Mario fait sur le terrain, on regarde autre chose et j'en suis vraiment désolé. Ces deux dernières années, il a eu beaucoup de problèmes physiques, mais maintenant il va bien. Il joue avec continuité et il marque des points. Il a juste besoin de quelqu'un pour lui donner confiance." [...] "Y a-t-il un complot contre lui ? Je pense que c'est quelqu'un au sein du groupe, quelqu'un qui ne supporte pas son fort caractère." [...] "Pour une équipe qui a du mal à marquer, il serait idéal."

Balotelli (31 ans, 5 buts et 2 passes décisives cette saison), qui a bien connu Mancini lors de son passage à Manchester City, serait-il la pièce manquante du dispositif italien ?