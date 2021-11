Ballon d'or: Benzema espère plus que jamais

L'attaquant des Bleus et du Real Madrid est en feu depuis quelques mois et croit encore au Ballon d'Or.

Auteur d'une énorme année 2021, Karim Benzema (33 ans, 15 matchs et 14 buts toutes compétitions cette saison) fait partie des principaux prétendants au Ballon d'Or.

A 12 jours de la cérémonie, l'attaquant du Real Madrid et de l'équipe de France croit toujours en ses chances de succès. "On verra, on espère en tout cas", a brièvement répondu le Merengue sur la possibilité d'être sacré le 29 novembre au micro de TF1. Une chose est certaine : le Lyonnais finira très haut.

Ce mardi soir, le Madrilène a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets avec les Bleus, en Finlande, alors qu'il était sur le banc et qu'il venait de monter au jeu.