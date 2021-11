Toby Alderweireld : "Soit je termine mon contrat au Qatar, soit je retourne en Belgique"

Le défenseur de 32 ans a troqué Tottenham l'été dernier pour une aventure qatarie à Al-Duhail.

Après de solides années en Premier League, Toby Alderweireld a opté pour le Qatar cet été. Un choix qui en avait surpris plusieurs.

Le Belge a expliqué son choix dans HLN Sportcast : "Je fais tout pour rester performant dans mon club, et mon attention est entièrement portée sur les Diables Rouges et surtout sur la Coupe du monde. J'ai vraiment envie d'y aller. Le fait que la Coupe du monde se joue ici a également pesé dans ma décision."

Le niveau du championnat qatari a d'ailleurs surpris positivement Alderweireld : "On me le demande toujours, le niveau est élevé ici, c'est en fait bien meilleur que ce à quoi je m'attendais. Ce n'est pas la Premier League bien sûr, mais le niveau est vraiment bon. Lorsque le Qatar a obtenu la Coupe du monde, il a également fait un pas en avant en termes de formation des jeunes, on peut le voir ici."

Le défenseur est sous contrat au Qatar jusqu'à la fin du mois de juin 2024, mais ne se voit pas retourner dans un grand championnat après le Qatar : "Cette chance n'est pas nulle, mais elle est extrêmement faible. Soit je termine mon contrat ici, soit je retourne en Belgique."