🎥 Premier League : Benteke claque un doublé, Manchester United humilié

Le Diable Rouge fut le principal acteur du nul spectaculaire entre Crystal Palace et Burnley. Dans un même temps, Manchester United se faisait humilier à Watford.

Christian Benteke a confirmé sa belle forme affichée ces dernières semaines. Big Ben a inscrit un beau doublé ce week-end avec Crystal Palace en déplacement du côté du Burnley. Il n'a malgré tout pas pu éviter le 3-3 spectaculaire des siens. Sur le plan personnel, Benteke en est déjà à son quatrième but de la saison en Premier League.

Deux autres Belges étaient en action sur les pelouses anglaises. Titulaire et présent durant l'intégralité de la rencontre, Leandro Trossard a assisté, impuissant, à la première victoire de Steven Gerrard sur un banc en Premier League. Aston Villa s'est imposé 2-0 face aux Seagulls. De son côté, Leander Dendoncker a pris part à la courte victoire de Wolverhampton 1-0 contre West Ham. Le milieu de terrain est monté à la 87e minute.

Manchester United s'écroule

Rien ne va plus du côté de Manchester United. En déplacement du côté de Watford, les Red Devils se sont lourdement inclinés 4-1. La situation ne semble plus tenable pour Solskjaer. United en est déjà à sa cinquième défaite de la saison et n'est classé qu'à une piètre 7e place avec 17 points.

Les autres résultats de l'après-midi :

Newcastle 3-3 Brentford

Norwich 2-1 Southampton