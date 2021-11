Nationale 1 : mauvaise soirée pour Visé, les Francs Borains et l'Olympic, La Louvière Centre accroche un point

Bilan très maigre pour les clubs francophones ce soir en N1, à l'occasion de la 11e journée.

Tienen - Francs Borains

Les Francs Borains ont subi la loi de Tirlemont. Saussez sauvait les siens à multiples reprises, mais devait s'incliner sur le seul but de la soirée inscrit par Jochmans peu avant l'heure de jeu.

La Louvière Centre - Heist

Bentayeb (8e) ouvrait rapidement le score pour les Loups, qui voyaient Heist égaliser peu avant la demi-heure. Après le repos, l'expulsion de Bouchentouf laissait les siens à dix, mais les Loups résistaient bien aux assauts anversois pour finalement enregistrer un point.

Patro Eisden - Visé

Visé repart bredouille de son déplacement difficile dans le Limbourg. Les hommes de José Riga ont encaissé l'unique but de la rencontre dans le dernier quart d'heure, une courte défaite mais qui offre la tête du classement au Patro et enfonce un peu plus les Visétois.

Olympic Charleroi - Knokke 1-2

Dessel Sport - Dender 3-1

Mandel United - Thes Sport 2-3