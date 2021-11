OFFICIEL: c'est terminé pour Ole Gunnar Solskjaer à Manchester

Sous pression depuis un moment, Ole Gunnar Solskjaer n'est plus le coach de Manchester United. Le club mancunien a confirmé ce dimanche avoir mis fin au contrat de l'entraîneur norvégien, qui était arrivé sur le banc de United en mars 2019.

En attendant que la direction des Red Devils désigne son successeur, c'est Michael Carrick qui prend la relève. Et il aura du pain sur la planche: car un match décisif attend Man U à Villarreal, mardi soir, en Ligue des Champions.

Manchester United can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has left his role as Manager.



Thank you for everything, Ole ❤️#MUFC