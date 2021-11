🎥 Solo dans le rectangle, assist, poteau: le show Carrasco contre Osasuna

Yannick Carrasco est en forme et il l'a encore démontré, samedi soir.

L'Atletico a pris les trois points, samedi soir, contre Osasuna, mais les Colchoneros ont dû attendre les dernières minutes de la rencontre pour faire la différence. Avec Yannick Carrasco dans tous les bons coups.

Le Diable Rouge était déjà passé tout près du but d'ouverture, au terme d'un magnifiquement enchaînement dans le rectangle à la 80e minute de jeu. Il a ensuite offert l'unique but de la rencontre, sur corner, à Felipe. Et il n'est passé qu'à quelques centimètres du but du break dans les arrêts de jeu.