Tirage au sort: L'Italie ou le Portugal ne verra pas le Qatar

C'est la grosse information du tirage au sort de ces barrages.

Coup de tonnerre lors du tirage au sort des barrages pour l'accession à la Coupe du Monde 2022 au Qatar: L'Italie et le Portugal sont dans le même groupe. Cela signifie que l'une des deux nations ne disputera pas la Coupe du Monde.

Voie A: Ecosse - Ukraine et Pays de Galles - Autriche

Au sein d'une premierè voie assez équilibrée, l'Ecosse recevra l'Ukraine, tandis que le Pays de Galles recevra l'Autriche en demi-finale.

A Hampden Park, l'Ecosse, membre de la Ligue B en Ligue des Nations, aura un joli coup à jouer face à l'Ukraine, qui descend de Ligue A en Ligue B. Les coéquipiers d'Andrew Robertson sont une redoutable équipe à domicile, et n'ont plus été vaincus sur leurs terres depuis onze rencontres. Leur dernière défaite à domicile remonte au 9 septembre 2019, 0-4 face à la Belgique. Avec l'Ukraine qui est une équipe qui évolue très bien hors de ses bases, puisqu'elle n'a pas été vaincue lors de ses cinq derniers déplacements, nous avons là une affiche qui semble équilibrée sur le papier.

Dans l'autre rencontre de cette voie, le Pays de Galles aura fort à faire face à l'Autriche. Eliminés de justesse par l'Italie en 1/8 de finale de l'Euro, l'Autriche a démontré qu'elle était une équipe solide capable, sur un match, de rivaliser avec les plus grandes équipes. Le Pays de Galles, qui était parvenu à émerger d'un groupe contenant l'Italie, la Suisse et la Turquie a également démontré qu'il s'agissait d'une équipe difficile à manoeuvrer. Les deux équipes montantes de Ligue B en Ligue A en Ligue des Nations s'affronteront donc dans une rencontre où il sera bien difficile de donner un vainqueur à l'avance.

Voie B: Russie - Pologne et Suède - République Tchèque

Vide de sens et très pauvre en qualité durant la phase de groupes, la Russie aura très fort à faire face à la Pologne de Robert Lewandowski. Eliminés prématurément après une phase de groupes très décevante à l'Euro, les Polonais arriveront certainement en Russie assoiffés de revanche et bien décidés à se qualifier pour cette Coupe du Monde.

En pratiquant un jeu pragmatique mais efficace, la Suède avait joliement remporté son groupe à l'Euro devant l'Espagne, avant de connaître la défaite dès les 1/8 de finale, face à l'Ukraine. A domicile, les Suédois auront un bon coup à jouer face à la République Tchèque, solide quart de finaliste du dernier championnat d'Europe après avoir notamment éliminé les Pays-Bas en 1/8.

Même si la République Tchèque semble être, à première vue, la nation favorite pour se qualifier dans cette voie, le déplacement en Suède sera très difficile à négocier, avant peut-être un affrontement final tout aussi difficile face à la Pologne.

Voie C: Italie - Macédoine du Nord et Portugal - Turquie

C'est la grosse information de ce tirage au sort. L'Italie et le Portugal figurent dans la même voie, ce qui signifie qu'au minimum une des deux dernières nations championnes d'Europe ne se rendra pas à la Coupe du Monde au Qatar.

La Squadra Azzura, pourtant impressionnante depuis l'arrivée de Roberto Mancini à sa tête, s'est trouée dans ces qualifications, en perdant notamment des points contre l'Irlande du Nord et la Bulgarie. Prise au piège dans ces barrages, l'Italie recevra la Macédoine du Nord, petit poucet de ces barrages mais belle surprise de l'Euro, en demi-finale. Les hommes de Roberto Mancini ont donc toutes les cartes en main pour rejoindre la finale de cette voie C. Finale où ils pourraient retrouver.. Le Portugal!

Relégué en barrages par le but d'Aleksander Mitrovic à la dernière minute de la dernière rencontre, le champion d'Europe 2016 recevra en demi-finale la Turquie, grande déception de l'Euro. Annoncés comme une surprise potentielle, les Turcs ont failli à leur rang en s'inclinant à trois reprises en phase de groupe. Deuxièmes derrière les Pays-Bas, les Turcs espéraient probablement un tirage au sort plus facile. Le Portugal et ses stars devront faire le travail à domicile dans une rencontre piégeuse.

L'Italie et le Portugal pourraient donc se retrouver en finale des barrages, et une de ces deux nations, au minimum, ne verra donc pas le Qatar.