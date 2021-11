🎥 Trois temps forts de la carrière mancunienne de Romelu Lukaku

Un peu plus de deux ans après avoir quitté Old Trafford, Romelu Lukaku retrouve les Red Devils, ce dimanche, avec Chelsea. L'occasion de plonger, en images, sur quelques-uns des bons souvenirs collectés par le buteur belge avec United.

Romelu Lukaku n'a pas toujours fait l'unanimité quand il portait le maillot des Red Devils et pourtant, quand il a quitté Manchester pour l'Inter, son compteur affichait 42 buts et 13 assists en 92 rencontres. Retour sur trois moments marquants de son passage à Old Trafford.

Une entrée fracassante

Arrivé à Manchester United en juillet 2017 en provenance d'Everton et en échange d'un chèque de plus de 80 millions d'euros, Big Rom' fait ses débuts en Premier League avec les Red Devils contre West Ham, le 13 août 2017. Et il soigne sa première Mancunienne: le Diable Rouge inscrit les deux premiers buts et ouvre le chemin à Manchester United qui débute son championnat par une large victoire (4-0).

Clap 100e contre Swansea

Quelques mois plus tard, le 28 mars 2018, à l'occasion d'un match contre Swansea, Romelu Lukaku atteint un cap symbolique: il ouvre le score en tout début de rencontre et inscrit son 100e but en Premier League.

À 24 ans et 322 jours, il devient le cinquième plus jeune joueur à atteindre la barre des 100 buts en Premier League. Seuls Michael Owen, Robbie Fowler, Wayne Rooney et Harry Kane étaient plus jeunes que lui quand ils ont atteint ce cap.

Voici le 100ème but de @RomeluLukaku9 en Premier League !! Du haut de ses 24 ans, le Belge entre dans le mythique "club des 100" ! pic.twitter.com/3q7WqP8WxW — VOOsport (@VOOsport) March 31, 2018

Un doublé à Paris

Ça restera sans doute le match le plus marquant de Romelu Lukaku avec Manchester United. Battus 0-2 dans leur antre en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, les Red Devils renversent le PSG au Parc des Princes (1-3). Et c'est Romelu Lukaku, bien aidé par une passe en retrait catastrophique de Thilo Keehrr et par une bourde de Gianluigi Buffon qui montre la voie.

L'aventure de Man U s'arrêtera au tour suivant contre le Barça, celle du buteur belge à Old Trafford, quelques mois plus tard.