Premier League : Leicester et Castagne vainqueurs, Manchester City bat West Ham sous la neige

La neige s'est invitée au programme en Premier League. Pas de quoi perturber Leicester et Manchester City.

Leicester City recevait Watford et le faisait avec Timothy Castagne dans le onze de base, sans Tielemans toujours blessé. Les Foxes prenaient l'avance au quart d'heure via Maddison et voyaient King égaliser à la demi-heure sur penalty, mais un rapide doublé de Jamie Vardy aux 34e et 42e minutes plaçait Leicester aux commandes à la pause (3-1).

L'ancien du Club de Bruges, Emmanuel Dennis, relançait le suspens à la 62e, mais Lookman fixait le score à 4-2 à la 68e. Leicester grimpe à la 9e place de Premier League, Watford cale à la 13e place, quatre unités devant la zone rouge.

Manchester City, de son côté, recevait West Ham United sous la neige, mais parvenait à éviter le report au contraire de Burnley. Les Citizens, sans Kevin De Bruyne, prenaient l'avantage via Gundogan à la 33e. Le break tomberait à la 90e des oeuvres de Fernandinho, avant une fin de match de folie : West Ham inscrit un but supprimé pour hors-jeu, avant le 2-1 signé Manuel Lanzini, d'une merveille arrivée un peu tard. Manchester City reste à hauteur de Chelsea avant le choc de ce soir contre United.