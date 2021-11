Sergio Ramos (titulaire) effectue son grand retour contre Saint-Étienne

L'Espagnol n'était pas encore apparu une seule fois en match officiel pour son nouveau club depuis son arrivée dans la capitale française.

C'est confirmé, Sergio Ramos est bien présent dans le onze de départ parisien qui affronte Saint-Etienne.

Après des mois de blessure, le défenseur de 35 ans est titulaire.

Cela fait plus de six mois que Ramos n'a plus été vu en match officiel. Depuis son arrivée à Paris, l'Espagnol s'est fait discret pendant qu'il travaillait à sa remise en forme. Cela a donné lieu à des spéculations sur son avenir et un départ précoce avec résiliation de contrat.

Après avoir figuré dans le groupe contre Manchester City en milieu de semaine, Sergio Ramos débute donc aux côtés de Marquinhos en défense centrale.