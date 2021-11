Enfin de retour, Sergio Ramos ne pouvait cacher sa joie

L'Espagnol a disputé sa première rencontre pour le compte du PSG.

Débarrassé de ses pépins physiques, Sergio Ramos (35 ans, 1 match en L1 cette saison) a fait ses débuts avec le Paris Saint-Germain ce dimanche à Saint-Etienne (3-1 pour les Parisiens). Un moment particulier pour le défenseur central qui a tant attendu depuis sa signature cet été.

"C'est une sensation unique. Je suis très heureux et satisfait. C'est un jour très spécial pour moi après avoir passé autant de temps sans jouer. C'est important pour moi d'avoir contribué à aider l'équipe, d'être ici avec le groupe et d'avoir joué 90 minutes. (...) Tout s'est bien passé dans ce premier match, avec le temps on va apprendre à se connaître encore davantage et cela va nous donner encore plus de force sur le terrain", a annoncé l’Espagnol sur le site officiel du PSG.