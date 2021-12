Eto'o oublie Messi et Ronaldo: il n'a d'yeux que pour cet attaquant

L'ancien attaquant de Chelsea, de l'Inter et du FC Barcelone clame son amour pour le "joueur de demain".

Déjà considéré comme un des meilleurs joueurs du monde, Kylian Mbappé (22 ans, 19 matchs et 9 buts toutes compétitions cette saison) va bientôt surpasser Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. C'est en tout cas le constat réalisé par Samuel Eto'o, impressionné par l'attaquant du Paris Saint-Germain.

"Il est là et il est arrivé à un bon moment, dans lequel Messi et Cristiano, les dieux du football, sont au crépuscule de leur carrière en raison de leur âge. J'espère que ce sera le joueur le plus important pour les 10 ou 15 prochaines années. Il a tout pour être ce joueur unique dont le football a besoin après ces deux monstres", a expliqué l'ex-buteur camerounais pour AS.