Une clause libératoire pour Erling Haaland ? Le directeur général de Dortmund répond

Erling Haaland affole les grands clubs et partira à coup sûr pour une belle somme. Mais une clause libératoire pourrait un peu gâcher la fête du Borussia.

Les médias allemands affirment en effet qu'Erling Haaland disposerait d'une clause libératoire dans son contrat, permettant au Norvégien de 21 ans de quitter le Borussia Dortmund l'été prochain si un club offre une somme estimée vaguement entre 75 et 90 millions d'euros. Une fourchette large mais loin des 150 millions de valeur marchande du joueur.

Hans-Joachim Watzke, directeur général du Borussia, a répondu à ces rumeurs via Sport1 : "Je ne peux pas confirmer l'existence d'une telle clause. Plus de 90% de nos joueurs ne disposent pas de clause libératoire", affirme-t-il. Un départ est donc possible l'été prochain, mais pour un montant jugé satisfaisant par le BVB...