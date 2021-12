🎥 Liga : Première défaite pour Xavi à la tête du Barça

Le FC Barcelone accueillait le Betis au Camp Nou à l'occasion de la 16ème journée de Liga.

Après sa victoire face à Villarreal (3-1) le week-end dernier, le Barça voulait enchaîner pour se rapprocher de son adversaire du jour au classement. De son côté, le Betis tranquille vainqueur de Levante (3-1), pouvait grimper provisoirement sur le podium de Liga en cas de succès en Catalogne.

Les hommes de Xavi se procuraient la première occasion franche du match. Sur la gauche, Jordi Alba distillait un bon centre au six mètres pour Coutinho qui voyait sa déviation repoussée par Rui Silva (11e). Juste après la demi-heure de jeu, les locaux devaient composer sans Gavi sonné après avoir reçu le ballon en plein visage (35e). Au retour des vestiaires, les troupes de Pellegrini pensaient ouvrir le score par Juanmi qui coupait un centre de Aitor Ruibal, mais l'arbitre de touche refusait logiquement le but pour une position de hors-jeu (53e). En fin de rencontre, le Betis profitait d'un contre pour ouvrir le score. Canales crochetait de Jong et servait Tello qui décalait Juanmi dont la frappe ne laissait aucune chance à Ter Stegen (79e), 0-1.

Avec cette quatrième défaite de la saison, le FC Barcelone restait bloqué à la septième place du classement. Le Betis grimpait provisoirement sur le podium de Liga.