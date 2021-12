Van Meir plaide pour un nouveau stade : "C'est la différence avec les Pays-Bas ..."

Eric Van Meir a connu l'Euro 2000 coorganisé avec les Pays-Bas. Depuis ? La Belgique a peu évolué sur ce plan ...

Eric Van Meir (53 ans) faisait partie de la sélection belge pour l'Euro 2000, et aurait naturellement espéré que 20 ans plus tard, les Diables Rouges et Bruxelles revivent un tel événement à domicile. "Nous sommes premiers au ranking FIFA, et nous n'avons pas de stade. Résultat, nous avons dû jouer deux fois en Russie et une fois au Danemark. Et aujourd'hui, rien n'a bougé", nous lance-t-il dans une interview exclusive accordée à Walfoot.

"Le Heysel est un beau stade ... était. Il est vieux, et a besoin de rénovations. La politique s'en est mêlé et c'est dommage. J'espère qu'on trouvera une solution, le plus vite possible".

Un stade à Bruxelles, une nécessité

Reste à voir que faire : longtemps, il a été discuté de rénover le Stade Roi Baudouin plutôt que de construire un nouveau stade. "Peu importe, ce qui compte est que ce soit à Bruxelles. Mais c'est nécessaire pour les prochaines compétitions ... Anderlecht et Bruges également veulent un nouveau stade. C'est la différence entre notre championnat et les Pays-Bas : l'Ajax, le PSV ont des enceintes modernes, de 40, 50.000 personnes. Le Kuip de Rotterdam aussi. Nous ? Rien", regrette Eric Van Meir.

Même si de nouveaux stades n'est pas une fin en soi, reconnaît l'ancien coach du Lierse : "Non, en effet, ce seront les résultats, notamment en Ligue des Champions, qui attireront de bons joueurs". Mais le football belge manque clairement d'infrastructures pour obtenir ces résultats ...