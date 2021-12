Le coach de Leandro Trossard rassure quant à son état de santé

Ce samedi, les Seagulls ont courageusement ramené le point du nul de leur déplacement à Southampton grâce à un but de leur buteur Neal Maupay dans les derniers instants de la partie (1-1). Une égalisation à laquelle n'a pas pu assister Leandro Trossard, contraint de laisser ses coéquipeirs suite à une blessure au bras (89e).

Le coach du Diable Rouge, Graham Potter, a tenu à rassurer quant à l'état de la blessure, en déclarant à The Argus que les premiers résultats n'étaient pas si graves. Des analyses complémentaires doivent encore être réalisées.

The stretcher is on for Leandro Trossard, who has an arm injury. pic.twitter.com/Ge2iLREiCw