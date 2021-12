Catastrophe confirmée pour Krépin Diatta !

Krépin Diatta s'était blessé avec l'AS Monaco et a dû être opéré. Et même si l'opération s'est bien passée, l'ailier sénégalais ne devrait pas rejouer cette saison !

D'après les informations de RMC Sport, la saison de Krépin Diatta (22 ans) serait d'ores et déjà terminée. Opéré d'une lésion au ligament croisé antérieur du genou gauche, le Sénégalais devrait être absent de longs au mois et en plus de rater la CAN avec sa sélection, comme c'était déjà prévu, il ne devrait pas retrouver les terrains cette saison avec l'AS Monaco.

L'ancien du Club de Bruges, arrivé sur le Rocher en janvier passé contre environ 16,5 millions d'euros, a disputé 13 matchs cette saison pour 2 buts. Il avait déjà manqué plusieurs matchs pour une blessure à la cheville et une commotion cérébrale.