Hautekiet en leader, Kerk en fait voir de toutes les couleurs à Anderlecht : voici notre onze du week-end
Comme chaque lundi, nous vous proposons notre onze du week-end sur base des prestations individuelles des joueurs de Pro League. Voici les onze noms retenus, issus de neuf clubs différents.

Gardien

Au but, nous optons pour Colin Coosemans. Anderlecht a montré beaucoup de caractère pour revenir du Bosuil avec un point après une première mi-temps calamiteuse. Mais sans son gardien et ses interventions cruciales, l'Antwerp l'aurait emporté et l'analyse aurait été bien différente.

Défense 

Sur le côté droit, on retrouve Rein Van Helden. Défenseur central de formation, il a une nouvelle fois évolué sur le flanc. Et il ne s'est pas contenté de dépanner. Son but après sept minutes a offert la victoire à Saint-Trond contre Malines, synonyme de retour sur le podium. Dans l'axe, un autre défenseur buteur précoce, Ibe Hautekiet. Décisif après 38 secondes sur la pelouse de Dender, il a ensuite personnifié la solidité retrouvée du Standard, confirmant ainsi son niveau des dernières semaines.

A ses côtés, Edgaras Utkus, qui a stabilisé la défense du Cercle de Bruges. Sur le banc le week-end précédent, il a répondu présent contre Louvain. La physionomie de la rencontre a poussé OHL à prendre le but brugeois d'assaut à partir de la demi-heure, Utkus n'est pas étranger à la résistance des siens. En gagnant bon nombre de duels et en bloquant deux tirs, le Lituanien a fait le ménage. Sur le côté gauche, Christopher Scott a donné du fil à retordre à Anderlecht. Le jeune Allemand n'est titulaire que depuis peu avec l'Antwerp mais profite pleinement de la montée en puissance de l'équipe pour se montrer sur la gauche, avec notamment un assist à la clé contre le Sporting.

Entrejeu

Au milieu, Bryan Heynen était incontournable. Le capitaine de Genk a été à l'image de son équipe : pas franchement dominateur dans le jeu mais diablement efficace dans le rectangle. Le Diable Rouge a montré tout son jusqu'au-boutisme pour signer un doublé face à Charleroi. Même hargne chez Pieter Gerkens, dont le doublé a offert au Cercle sa première victoire depuis la cinquième journée. Une belle réponse de la part de celui qui avait débuté les quatre derniers matchs sur le banc.

Lire aussi… Un record historique : la Pro League n'avait plus affiché un bilan aussi faible depuis plus de 40 ans

Malgré la mention honorable pour Nathan Saliba, à la base de la révolte anderlechtoise à l'Antwerp, la dernière place dans notre entrejeu va à Yacine Titraoui. L'Algérien n'a pas été repris à la CAN, il fait maintenant tout pour être de la partie à la Coupe du Monde. Son match contre Genk a été impressionnant de bout en bout, avec un paquet de récupérations hautes, des projections et une merveille de frappe en un temps pour égaliser juste avant la mi-temps.

Attaque 

Sur le côté gauche, Gyrano Kerk a fait passer une sale rencontre à Moussa N'Diaye et Nilson Angulo. Outre sa roublardise pour forcer le penalty sur l'ouverture du score, sa vitesse et sa puissance ont encore une fois fait des dégâts. Son retour de blessure fait un bien fou à l'Antwerp.

En pointe, Promise David est le nouveau meilleur buteur du championnat et confirme son retour en force. Le Canadien était très hésitant en début de saison mais retrouve son niveau des Playoffs. Outre son but (son troisième lors des quatre derniers matchs de l'Union), il était un point de chute inévitable des longs ballons venus de la défense. Sa capacité à bouger son défenseur pour conserver le cuir ou prendre la profondeur en fait à nouveau une menace permanente.

Enfin, Romeo Vermant continue son petit bonhomme de chemin avec le Club de Bruges. Un but pour ouvrir le score lors de la Bataille des Flandres, beaucoup de solutions apportées dans le jeu brugeois et une banderole hostile à La Gantoise brandie au plus grand plaisir des supporters : Romeo continue de se faire un prénom dans les pas de son père Sven Vermant.

