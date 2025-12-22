Voici le remplaçant de José Riga à Stockay et c'est une tête bien connue à Liège

José Riga a quitté son poste d'entraîneur de Stockay ce week-end. Son successeur est désormais connu.

Surprise à Stockay ce week-end : le club de la Hesbaye annonçait la démission avec effet immédiat de José Riga, qui quittait le club après 10 matchs seulement. Une décision que l'entraîneur de 68 ans affirme avoir prise pour raisons familiales et personnelles.

Le 7e de D1 ACFF devait donc se trouver un nouvel entraîneur durant cette trêve hivernale. Les résultats de Riga n'étaient pas entièrement satisfaisants, avec deux victoires en dix rencontres, mais la direction n'avait pas prévu son départ pour autant.

Le nouvel entraîneur de Stockay Saint-Georges est désormais connu : les Hesbignons ont annoncé l'arrivée d'Eric Vandebon, qui s'est engagé en compagnie de son staff jusqu'au terme de la saison. Il arrive de D2 ACFF où il était en poste à Raeren-Eynatten.

Vandebon, 43 ans, n'est pas un inconnu en région liégeoise puisqu'il a porté les couleurs du RFC Liège de 2012 à 2019, avant de signer à Dison où il a fini sa carrière en 2022.

Le communiqué de Stockay

"Personnalité unanimement appréciée du football belge, ancien arrière-gauche, il a notamment porté les couleurs du RFC Liège, mais aussi de l’Union Hutoise, Seraing, Tongres et Patro Eisden.





Dernièrement à la tête de Raeren-Eynatten, il a conduit le club à la D2 ACFF, confirmant ses qualités de leader et de formateur.

Il sera accompagné de Cédric Bouchez, qui occupera les fonctions de T2 et préparateur physique.

Les deux hommes se sont engagés jusqu’à la fin de la saison".