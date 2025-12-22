Sur la sellette, Onur Cinel remonte tout doucement la pente et se montre heureux : "Il a été excellent"

Sur la sellette, Onur Cinel remonte tout doucement la pente et se montre heureux : "Il a été excellent"
Photo: © photonews

Le Cercle de Bruges est toujours en vie. Après un inquiétant 6 sur 39, le club avait un besoin urgent de trois points et les a enfin décrochés face à Louvain. Un succès notamment dû à Pieter Gerkens, qui semble ainsi permettre au coach Onur Cinel de rester en place.

Ce n’était pas un football particulièrement brillant proposé par le Cercle de Bruges, mais grâce à un début de match solide et engagé, les Groen en Zwart ont rapidement pris l’avantage (0-2) sur la pelouse d’OHL. Un avantage qu’ils ont ensuite défendu avec beaucoup d’abnégation.

L’entraîneur Onur Cinel a peut-être eu le nez creux. Il a titularisé Warleson dans les buts, qui a conservé sa cage inviolée grâce à plusieurs belles interventions. Pieter Gerkens, lui aussi titularisé, a immédiatement marqué les esprits en inscrivant deux buts.

Pieter Gerkens a fait la différence

"Gerkens été excellent. C’est un joueur et une personne très importants pour nous. C’est un très beau retour", a réagi Onur Cinel au micro de Sporza.

"Je suis très heureux pour mes joueurs, car ils méritaient ce sentiment bien plus tôt. Nous avons déjà livré de bons matchs auparavant, certains étaient même meilleurs qu’aujourd’hui. Les joueurs ont tout donné pour gagner."

Le coach a souligné l’énorme combativité affichée par son équipe, malgré une seconde période plus compliquée. Il a parlé d’une victoire méritée et d’un Cercle de Bruges efficace, un élément qui a fait la différence selon lui. Grâce à ce succès, le Cercle reprend quatre points d’avance sur la lanterne rouge Dender.

