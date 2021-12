Julian Nagelsmann heureux de la décision de Kimmich : "Je n'ai pas essayé de le persuader"

Joshua Kimmich, qui a été touché par le coronavirus, a finalement décidé de se faire vacciner. Son coach Julian Nagelsmann s'en est félicité.

C'était l'une des polémiques de l'année en Allemagne : Joshua Kimmich, pilier du Bayern Munich, refusait jusqu'ici de se faire vacciner. Le médian bavarois a ensuite, ironiquement, été touché par le Covid-19 et éloigné des terrains, ce qui lui a forcé la main : Kimmich a décidé de se faire vacciner dès qu'il aura récupéré et quitté l'isolation après son infection.

Une décision que Julian Nagelsmann n'a pas influencée, mais dont le coach du Bayern se réjouit : "Je suis content que Joshua ait décidé d'en parler, d'expliquer sa situation. Il a expliqué ses sentiments, ses pensées, c'est important", déclare-t-il en conférence de presse. "On a beaucoup parlé de lui, mais personne n'avait parlé avec lui. Il a décidé d'agir de lui-même, il a parlé. J'aime quand quelqu'un partage son opinion et il l'a fait. Je n'ai pas essayé de le persuader. Mon rôle, c'est de lui dire ce qu'il fait bien sur le terrain", pointe Nagelsmann. "J'ai juste partagé mon opinion, et d'autres personnes au club ont fini par le convaincre".