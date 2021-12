Officiel : Manchester United n'affrontera pas Brentford ce mardi

La nouvelle est tombée dans la nuit : Manchester United n'affrontera pas Brentford ce mardi. Après avoir détecté un "petit nombre" de cas de Covid-19 suite au match face à Norwich City ce week-end, ManU a dû fermer son centre d'entraînement et un foyer de cas semble s'être développé chez les Red Devils.

Dans ces conditions, le club mancunien a demandé et obtenu de la Premier League le report de la rencontre prévue aujourd'hui à Brentford.

The Premier League has confirmed that our game against Brentford on Tuesday has been postponed.#MUFC | #BREMUN