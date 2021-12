Victoire importante pour Francfort à Gladbach

Cette victoire permet à Francfort de rester au contact du haut du classement.

Les rencontres se suivent et se ressemblent pour Gladbach, qui subit sa quatrième défaite de rang face à Francfort. Les choses avaient pourtant bien débuté pour les locaux avec l'ouverture du score de Neuhaus après six minutes. Mais aux 45e et 50e minutes, Borre et Lindstrom donnaient l'avantage à Francfort. Malgré l'égalisation de Bensebaini sur penalty dès la 54e minute, les visiteurs, via Kamada, ont fait le 2-3 une minute plus tard. Le score ne bougera plus, et Gladbach reste à la 13e place avec cette quatrième défaite de rang. Francfort remonte à la 7e place.