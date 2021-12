Le RC Lens attire un espoir norvégien qui s'est révélé en Europa League !

Le RC Lens va prochainement enregistrer la signature d'un milieu défensif. Selon le journaliste spécialiste des transferts Fabrizio Romano, le joueur de Bodø/Glimt, Patrick Berg (24 ans), est attendu en France avec son agent ce vendredi pour finaliser son transfert chez les Sang et Or.

Les deux clubs ont trouvé un accord et le Norvégien va passer sa visite médicale aujourd'hui avant de signer un contrat jusqu'en juin 2026.

