Le Barça met la pression sur Dembélé

Le Français doit toujours prolonger son contrat.... ou pas.

La situation se tend encore un peu plus entre le FC Barcelone et Ousmane Dembélé (24 ans, 7 apparitions toutes compétitions cette saison). Alors que les deux parties n'ont toujours pas réussi à s'entendre sur la prolongation du contrat de l'ailier français qui se termine en juin prochain, le club catalan a fixé un ultimatum : le joueur et son entourage devront donner une réponse au plus tard le 26 décembre, selon Mundo Deportivo.

Dans ce dossier, le Barça serait surtout agacé par le comportement de l'agent de l'ancien Rennais et l'accuse de faire passer ses intérêts avant ceux du joueur. Barcelone a d'ailleurs affirmé ces derniers jours que le Tricolore souhaitait poursuivre son aventure en Catalogne