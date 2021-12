🎥 Liga : Jules Koundé connait sa sanction suite à son mauvais geste

Le FC Séville accueillait le Barça, rencontre où une altercation a coûté un carton rouge à Jules Koundé.

Le Français avait lancé le ballon en direction du visage de Jordi Alba après une poussée du Catalan. Un geste de mauvaise humeur qui avait fait le tour.

Koundé risquait plusieurs matches de suspension, mais finalement, l'instance disciplinaire s'est montrée clémente envers l'international qui reçoit un match de suspension.

