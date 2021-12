L'Olympique Lyonnais tient le remplaçant de Juninho

Juninho quitte l'OL cet hiver. Le club rhodanien a d'ores et déjà trouvé son successeur aux postes de directeur du recrutement et conseiller technique.

Bruno Cheyrou (43 ans), ancien joueur du LOSC et de l'OM et international français à 3 reprises, sera le nouveau directeur du recrutement et conseiller technique de l'Olympique Lyonnais suite au départ cet hiver de Juninho. Cheyrou avait déjà été directeur du recrutement en 2020 avant d'être écarté. Auparavant, il était directeur sportif de la section féminine du PSG.