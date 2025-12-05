Terrible : de retour après dix mois d'absence, ce Diable Rouge subit une rechute !

Terrible : de retour après dix mois d'absence, ce Diable Rouge subit une rechute !
Photo: © photonews
Tout juste de retour après sa déchirure des ligaments croisés et attendu en conférence de presse ce vendredi à Lyon, Orel Mangala a été victime d'une rechute à l'entraînement.

L'annonce de son retour avait fait plaisir à tout le monde. Après dix mois d'absence en raison d'une déchirure des ligaments croisés, Orel Mangala avait repris l'entraînement avec l'Olympique Lyonnais il y a quelques semaines et était même monté au jeu pour les cinq dernières minutes le week-end dernier lors de la victoire 3-0 face à Nantes.

"C'était beaucoup d'émotions. Ça fait dix mois que j'étais sur le côté, je prenais mon mal en patience. Ça fait énormément de bien. Pendant ces dix mois, il y a eu des moments de doute, mais j'étais bien entouré par le club, mes coéquipiers, le staff... Aujourd'hui, c'est une récompense et je suis vraiment content", déclarait le Diable Rouge au micro de Foot Mercato après la rencontre.

Rechute pour Orel Mangala à Lyon

Attendu en conférence de presse ce vendredi matin au Groupama OL Training Center avant la rencontre face à Lorient pour revenir, entre autres, sur sa longue période d'indisponibilité, Orel Mangala n'a pas été en mesure de tenir ses engagements, rapporte Foot Mercato.

En effet, son entraîneur Paulo Fonseca a annoncé que l'ancien milieu de terrain de Nottingham Forest avait subi une rechute à l'entraînement et qu'il allait devoir observer une nouvelle période d'absence.

"Il a ressenti une gêne aux ischios ce matin. Il ne sera pas disponible ce week-end", a déclaré brièvement Paulo Fonseca, qui ne peut que constater ce nouveau coup dur pour le Diable Rouge et pour l'OL.

