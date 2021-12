Du jamais vu en Ligue 1 depuis 39 ans

Réputées trop prudentes, les équipes de Ligue 1 sont davantage portées vers l'avant cette saison.

Depuis le début de la saison en Ligue 1, 531 buts ont été marqués lors des 188 matchs, soit une moyenne de 2,82 réalisations par rencontre.

D'après les données du statisticien Opta, l'élite française n'avait plus connu de tels chiffres depuis la saison 1982-1983 (2,87 buts par match) ! Les équipes les plus dangereuses ont été le Paris Saint-Germain, d’abord, avec 38 pions, puis Strasbourg (34), Rennes (33) et Lens (32).