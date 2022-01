Philippe Clément présente ses ambitions : "Prouver que nous pouvons réussir les mêmes choses en France"

Philippe Clément était officiellement présenté à la presse française ce mercredi à Monaco. Le nouvel entraîneur de l'ASM a évoqué, entièrement dans la langue de Molière, son arrivée sur le Rocher et ses ambitions.

C'est entouré d'Oleg Petrov, vice-président de l'AS Monaco, et du directeur sportif Paul Mitchell que Philippe Clément a été présenté à la presse française ce mercredi. L'entraîneur belge est apparu souriant et plutôt détendu, malgré le challenge que représentait une conférence de presse intégralement en français. Un point que Clément avait à coeur, et qui l'a rendu d'emblée sympathique aux yeux des supporters monégasques présent sur le chat Twitch de l'événement - notamment en opposition à Mitchell, qui s'exprimait lui intégralement en anglais.

Philippe Clément est un coach jeune, ambitieux et axé sur le développement des jeunes

Oleg Petrov s'est exprimé en premier, rappelant qu'en fin d'année, l'AS Monaco effectue traditionnellement une analyse de l'année écoulée et de la saison en cours : "Cette analyse nous a conduits à une décision : celle de renouveler notre staff technique. Ce n'est jamais une décision facile, et ce n'est jamais agréable. Je tiens à remercier ici Niko Kovac et son staff pour le travail effectué : ils ont mis en place la première phase de notre stratégie de développement", entame le vice-président monégasque. "Nous sommes désormais très heureux de présenter le nouveau coach, Philippe Clément, qui même s'il est encore jeune compte trois titres consécutifs avec deux clubs différents. C'est un coach ambitieux, axé sur le développement des jeunes, et il est le coach idoine pour l'avenir de Monaco", conclut l'homme d'affaires russe.

Paul Mitchell, de son côté, ajoutait : "Force était de constater que notre développement n'était pas au stade attendu en cette fin d'année 2021. Nous suivons régulièrement les joueurs, mais aussi les entraîneurs en vue dans le monde du football et disposons avec le Cercle d'un siège au premier rang du football belge, ce qui nous a permis d'assister à l'évolution de Philippe. Nous sommes impatients de le voir mener la prochaine étape de notre projet".

Les premiers mots de Clément

Philippe Clément : Bonjour à toutes et à tous. Mon français n'est pas encore au top, mais je ferai de mon mieux pour répondre dans cette langue (sourire). Je suis très content d'être ici, au sein d'un projet vraiment ambitieux, avec beaucoup de jeunes joueurs talentueux mais aussi un équilibre avec de l'expérience. J'ai été à la tête de projets intéressants en Belgique, d'abord comme adjoint, puis comme T1, et je suis heureux d'avoir l'honneur d'être ici, dans l'un des 5 plus grands championnats au monde. J'espère prouver que moi et mon staff pouvons y réussir les mêmes choses qu'en Belgique.

Que savez-vous de votre groupe et de la situation de l'AS Monaco ?

Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour analyser la situation en profondeur ces derniers jours, c'était la folie pour tout le monde car les contacts datent de la fin de semaine passée. Naturellement, entre les meetings, nous avons regardé beaucoup de matchs ; j'avais également déjà suivi Monaco l'année passée car notre ancien joueur Krépin Diatta joue ici. Cela dit, il faut toujours un temps d'adaptation pour connaître les joueurs : pas seulement en tant que joueurs, mais les personnes qu'il y a derrière.

Vous avez donc déjà vu beaucoup de matchs du club, et de Ligue 1 en général ?

J'ai vu beaucoup de matchs de Krépin, et nous avions joué deux fois le PSG en Ligue des Champions, ce qui m'a fait regarder nombre de leurs matchs. Via notre équipe de scouting également, nous suivions la Ligue 1, car c'est un championnat qui compte de nombreux joueurs très intéressants pour la Belgique ! Les deux ligues sont comparables, il n'y a pas de grandes différences : la Ligue 1 est très physique, avec beaucoup d'engagement. Le niveau y est simplement plus élevé.

Quel style de jeu comptez-vous pratiquer à Monaco ?

Il faut s'adapter aux qualités de ses joueurs, mais l'une de mes philosophies est de pratiquer un football dominant, avec beaucoup d'engagement et d'envie. J'ai joué dans divers systèmes avec mes clubs, mais toujours avec une volonté de dominer l'adversaire, en championnat comme en Europe. Bien sûr, quand l'adversaire est plus fort que toi, il faut être plus malin, mais cela reste l'idée ...

Le management humain est-il également une part importante de votre travail ?

Oui, je souhaite toujours que le staff et les joueurs forment une famille, que ce ne soit pas simplement une relation coach-joueurs. C'est un peu plus difficile depuis 10-15 ans, car les footballeurs sont devenus un peu plus individualistes dans leur façon de vivre aujourd'hui. Mais cela reste mon objectif. C'est pour cela que, comme je l'ai dit, c'est très important de toujours connaître l'homme derrière le joueur, pas seulement ses qualités techniques ou tactiques mais aussi ce qu'il a dans la tête. Cela a été notre force ces dernières années avec mon staff.

Je suis quelqu'un qui, au quotidien, veut toujours tout gagner

Quels seront vos objectifs avec l'AS Monaco ?

C'est toujours dangereux de répondre à une telle question quand les dirigeants sont autour de moi (rires). Mais je suis quelqu'un qui veut toujours tout gagner. Malheureusement, cela n'a pas toujours été possible jusqu'ici dans ma carrière, mais dans la vie, tu dois tout donner chaque jour pour être le meilleur possible. Il faut créer un groupe de gagnants.

(Paul Mitchell, directeur sportif, intervient) : L'objectif sera de continuer à développer notre stratégie. Il y a eu de grands investissements de la part des propriétaires, au sein du staff, des infrastructures, du noyau. On a le potentiel et l'ambition pour continuer à progresser dans notre projet, à savoir que nous souhaitons jouer le haut de tableau en Ligue 1, être régulièrement européens et développer des jeunes talents. C'était l'objectif du club l'été dernier et c'est resté le cas. Philippe a un profil clair : celui d'un gagnant, mais qui ne bride pas pour autant le développement des jeunes et du club au profit des résultats immédiats.

Mr Clément, vous avez assisté au match face à Quevilly ; qu'avez-vous pu observer ?

C'était intéressant car j'ai pu voir évoluer des joueurs qui avaient peu de temps de jeu jusqu'ici avec l'équipe A. J'ai vu une équipe avec une bonne mentalité et de l'engagement dans des circonstances toujours délicates, face à une équipe qui ne joue pas au même échelon et avec une équipe "B". Qui plus est, les résultats physiques de l'équipe sur ce match étaient parmi le top 6 des matchs de Monaco cette saison, ce qui est également intéressant.