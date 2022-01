Un jeune attaquant iranien annonce qu'Anderlecht s'intéresse à lui

Anderlecht va-t-il s'attacher les services d'un jeune attaquant iranien évoluant au Fenerbahçe ? À l'en croire, le RSCA est intéressé.

Allahyar Sayyadmanesh (20 ans), jeune attaquant du Fenerbahçe prêté cette saison au Zorya Lougansk où il réalise une saison intéressante (16 matchs et 7 buts en championnat), a évoqué sa situation dans la presse iranienne. Sous contrat au Fener jusqu'en 2024, il intéresserait, d'après lui, le RSC Anderlecht. "Les négociations sont en cours avec Anderlecht", affirme ainsi Sayyadmanesh à Varzeshi.

Hull City est également intéressé, ajoute l'attaquant international iranien (4 caps, 1 but). "Mais je préfère jouer pour Vincent Kompany", précise-t-il ensuite. "Anderlecht est l'un des meilleurs en Europe et en Belgique, et peut me fournir une plate-forme idéale pour me développer". Sur son compte Instagram, Sayyadmanesh a en tout cas déjà fait ses adieux au Zorya, où il ne terminera donc pas la saison. Sa valeur est estimée à 3 millions d'euros, mais certaines sources en Turquie évoquent une somme de 5,5 millions d'euros demandée par le Fenerbahçe.