Le Sénégal à son tour frappé par le Covid, deux stars européennes testées positives !

La CAN promet d'être très impactée par le Covid-19 : après le Burkina Faso, qui dispute le match d'ouverture ce dimanche, un autre pays déplore des tests positifs parmi ses stars.

Le journal L'Equipe nous informe ainsi que le Sénégal compte trois cas de coronavirus dans son noyau, et non des moindres puisque Edouard Mendy (Chelsea), Kalidou Koulibaly (Naples) et Famara Diedhiou (Alanyaspor) auraient été testés positifs. Les Lions de la Teranga entament leur compétition ce lundi contre le Zimbabwe et pourraient devoir le faire sans deux titulaires indiscutables.

Plus tôt dans la journée, on apprenait que 4 joueurs du Burkina Faso avaient été testés positifs, en plus du sélectionneur (lire ici). Le Burkina Faso affronte le Cameroun ce dimanche à Yaouné pour le match d'ouverture de la CAN.