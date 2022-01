Le Betis s'invite sur le podium

Réduits à dix, les joueurs du Betis ont pourtant pu ramener un point de leur déplacement sur la pelouse du Rayo Vallecano.

Le Betis est dans une très belle saison et arrive à combiner les rencontres de LaLiga et de coupe d'Europe. Ce dimanche, pour son premier match de 2022, le Betis a dû puiser dans ses ressources pour prendre un point sur la pelouse du Rayo Vallecano.

En effet, dès la 33ème minute, Alex Moreno a été expulsé. Mais avant la pause, même à 10, les Andalous ont ouvert le score par Canales (45'+2, 0-1). Après la pause, les locaux ont égalisé via Balliu (70', 1-1). Plus rien ne sera marqué dans cette rencontre. Avec ce petit point, le Betis monte sur le podium de LaLiga, et ce avant les prochaines rencontres du championnat.