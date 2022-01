Un penalty tardif offre la victoire au Sénégal

Le Sénégal et ses stars se sont cassés les dents contre le Zimbabwe, mais les arrêts de jeu et un penalty ont changé la donne.

Le Sénégal fait, aux yeux de certains, office de grand favori dans cette CAN 2022. Mais pour son entrée dans ce groupe B, ils n'ont pas eu la vie facile.

Le score est en effet resté de 0-0 durant de longues, très longues minutes, malgré une possession de balle tout de même fort stérile. Puis dans les arrêts de jeu, une frappe du joueur du PSG Gueye est déviée de la main selon l'arbitre: c'est un penalty.

Sadio Mané ne se fait pas prier et inscrit son premier but du tournoi (90'+6, 1-0) et offre donc trois points inespérés aux Lions de la Teranga. Dans l'autre rencontre de ce groupe, la Guinée affrontera le Malawi.