Officiel: Jordan Lukaku s'engage avec la lanterne rouge de Série B

L'information qui était dans l'air depuis ce matin est désormais officielle, Jordan Lukaku s'engage avec Vicenza, en Série B.

Devenu au fil des saisons indésirable à la Lazio Rome, Jordan Lukaku n'a pas disputé la moindre minute lors de cet exercice. Pire encore, il n'a même jamais été sur la feuille de match.

Un départ semblait de plus en plus inévitable, il est désormais officiel. Le joueur formé au Lierse et à Anderlecht rebondit en Série B et s'engage avec Vicenza, actuelle lanterne rouge du championnat.