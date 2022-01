🎥 CAN: Mo Salah relance l'Egypte

L'Égypte remercie sa star et l'intervention du VAR sur le but égalisateur.

Battue par le Nigeria en ouverture, l'Égypte, qui détient le record de victoires en Coupe d'Afrique des Nations, n'avait déjà plus le droit à l'erreur, samedi soir contre la Guinée-Bissau. Les Pharaons ont pu compter sur leur superstar pour faire la différence.

Mohamed Salah a ouvert le score à la 67e minute et ça a suffi à l'Égypte qui s'est imposée par le plus petit écart, en bénéficiant de l'annulation d'un but de Mama Baldé, après intervention du VAR (1-0). Les Pharaons (3 points) grimpent à la deuxième place de leur groupe, derrière le Nigeria (6) et devant la Guinée-Bissau et le Soudan (1).